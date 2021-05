Geschafft – der Landkreis Südliche Weinstraße fällt ab Donnerstag aus der Bundesnotbremse heraus. Lockerungen sind also möglich. Am Donnerstag wird die Ausgangssperre aufgehoben. Der gesamte Handel kann öffnen, es gelten die Bedingungen wie in den Lebensmittelgeschäften. Für den Friseurbesuch braucht es keinen negativen Test mehr. Die Außengastronomie darf wieder öffnen, zudem sind Übernachtungen in Ferienwohnungen und Hotels wieder erlaubt. Das Training in Fitnessstudios ist freigegeben. Der Inzidenzwert im Kreis liegt laut Landesuntersuchungsamt bei 53,4. In der Stadt Landau greifen die Lockerungen nicht – laut den Zählungen des Robert-Koch-Instituts ist Landau nun den zweiten von fünf Tagen unter der 100er-Inzidenz-Marke. Laut der Zählung des Landes liegt die Inzidenz bei 66,1. Neu bestätigt haben sich laut Gesundheitsamt fünf neue Corona-Fälle in Stadt und Kreis. In der Stadt Landau gibt es einen weiteren Todesfall nach einer Corona-Infektion. Die Frau starb bereits Ende Januar.