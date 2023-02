Das Land unterstützt die Krankenhäuser in Landau und Gleisweiler mit über 2,1 Millionen Euro. Es sind pauschale Fördermittel für die Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter und für kleine Baumaßnahmen. Wie der SPD-Landtagsabgeordnete Florian Maier aus Dammheim mitteilt, erhalten das Klinikum Landau-Südliche Weinstraße knapp 950.000 Euro, das Vinzentius-Krankenhaus knapp eine Million Euro und die Privatklinik in Gleisweiler fast 200.000 Euro.

Das Land schüttet 65 Millionen Euro an Förderungen aus, auf Basis der erneuten Änderung der Landesverordnung zur Festsetzung der Jahrespauschale und Kostengrenze für die pauschale Förderung der Krankenhäuser.

Bundesweit sind viele Einrichtungen chronisch unterfinanziert. Das Bundesgesundheitsministerium hat umfassende Reformen zur Krankenhausfinanzierung angekündigt. Daran sind auch die Länder beteiligt. Wie die Geschäftsführer der Landauer Krankenhäuser im Gespräch mit der RHEINPFALZ neulich deutlich machten, wird es bis zur Umsetzung der Reformpläne noch Jahre dauern. Bis dahin bedürfe es weiterer Unterstützung. Maier sieht in der nun zugesagten Finanzspritze auch ein gutes und wertschätzendes Signal an die engagierte Belegschaft, die so wertvolle Arbeit leiste.