Die Polizei hat am Montagmittag in der Hauptstraße in Schweighofen eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Binnen zweieinhalb Stunden wurden 78 Fahrzeuge gemessen, 15 davon waren zu schnell unterwegs, wie die Polizei mitteilt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 59 Stundenkilometern. Wegen der B38-Sperrung und der damit verbundenen Umleitung gilt in der Ortsdurchfahrt vorübergehend Tempo 30. Anwohner beschwerten sich, dass sich viele nicht daran halten würden.