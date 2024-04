Die Konfirmanden der Stiftskirchengemeinde haben am Samstag unter Anleitung der Landauer Künstlerin Susanne Wadle einen Teil der Passage zwischen Gemeindehaus und Haus der Familie gestaltet. Passend zur Jahreslosung „Alles was ihr tut geschehe in Liebe“ aus dem Korintherbrief sind Grafiken entstanden, wie Gemeindediakonin Nadja Lackner mitteilt.