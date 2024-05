In allen sechs Kitas, deren Träger die Verbandsgemeinde (VG) Freinsheim ist, sei inzwischen eine Eltern-App im Einsatz. Das berichtete Jens Schäfer, Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste der VG-Verwaltung, im Kita-Ausschuss. Über die App erhalten Eltern ihm zufolge Informationen von der jeweiligen Einrichtung. Das funktioniere sehr gut. Nach Schäfers Angaben wird die App in drei Kitas von allen Eltern genutzt. In den drei anderen Kindertagesstätten der VG sei es jeweils eine niedrige einstellige Anzahl Eltern, die die App nicht möchten.