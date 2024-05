Zu einem Gebäudebrand wurde die Freiwillige Feuerwehr Schaidt am Donnerstag alarmiert. In der Hauptstraße gab es ein Feuer in einem Nebengebäude. Dieses habe durch das schnelle Eingreifen der Bewohner weitestgehend gelöscht werden können, schreibt die Feuerwehr auf Facebook. Die Feuerwehr habe Nachlöscharbeiten übernommen und die Brandstelle mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Es waren die Feuerwehren Schaidt, Wörth und Steinfeld im Einsatz.