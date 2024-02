Die Mitglieder der FWG der Verbandsgemeinde Edenkoben haben in einer Versammlung in der Frimarhalle in Freimersheim ihre Kandidaten für die Wahl des Verbandsgemeinderats Edenkoben bestimmt. Auf der Kandidatenliste finden sich engagierte Frauen und Männer im Alter zwischen 23 und 70 Jahre, die in der Stadt Edenkoben oder in den Gemeinden der Verbandsgemeinde Edenkoben bereits Verantwortung übernehmen oder übernommen haben. Angeführt wird sie von Verbandsbürgermeister Daniel Salm. Auf den Plätzen zwei bis zehn folgen: Daniel Poth (Edenkoben), Helga Vogelsang (Edenkoben), Armin Pister (Rhodt), Hartwig Giese (Altdorf), Barbara Haag (Gommersheim), Hanna Spies (Altdorf), Matthias Bär (Edenkoben), Jochen Bourquin (Edesheim), und Norbert Renner (Böbingen). Der Kreisvorsitzende der FWG und Kreisbeigeordnete Kurt Wagenführer unterstützt die Liste auf Platz 36. Erfreulich sei zudem, dass sich vier Neumitglieder auf der Liste befinden, die somit zur Verjüngung der Gruppe beitragen, heißt es in der Pressemitteilung. Die Kommunal- und Europwahlen stehen am 9. Juni an. Die FWG ist in der aktuellen Legislaturperiode mit zehn Mitgliedern die zweitstärkste Kraft im 36 Sitze umfassenden Verbandsgemeinderat Edenkoben.