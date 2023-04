Über das Wochenende vom 31. März bis 3. April wurde in den protestantischen Kindergarten in der Martin-Luther-King-Straße in Schweigen-Rechtenbach eingebrochen. Die bislang noch unbekannten Täter hebelten ein Küchenfenster auf und wollten in das Gebäude einsteigen, wie die Polizei in ihrer Meldung mitteilt. Durch heruntergefallene Kochtöpfe wurden die Täter verscheucht. Der angerichtete Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich des Kindergarten beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzten.