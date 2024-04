Die Veranstaltung „Wir müssen reden mit Kevin Kühnert“ am Freitag von 15.30 bis 17.30 Uhr wird wegen des zu erwartenden schlechten Wetters in den Gloria Kulturpalast, Industriestraße 3-5 in Landau, verlegt. Das teilt die Vorsitzende des Ortsverbands, Jennifer Braun, mit. Ursprünglich hätte SPD-Generalsekretär Kühnert vor der Bengels Bar am Untertorplatz zu Gast sein sollen.