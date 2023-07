Noch bis Mittwoch bietet das Warenhaus Kaufland in Landau an speziellen Ständen regionale Produkte an, die von der Kundschaft verkostet werden können.

„Unser Herz schlägt regional“, das ist einer der Leitsätze der Kaufland SB-Warenhaus GmbH & Co. KG mit Sitz in Neckarsulm. „Nähe ist für uns Herzenssache“, betont der regionale Verkaufsleiter Edward Roth bei einem Rundgang im Markt. Regionale Lieferanten präsentieren in diesen Tagen ihre Produkte an Ständen.

Bürgermeister Maximilian Ingenthron dankte Kaufland im Namen der Fairtrade-Stadt Landau für seinen fairen Handel. Damit setze man ein Zeichen für eine gerechtere Welt, so Ingenthron.

Pressetermin im Markt mit (von links) Daniel Schneider, Edward Roth, Teresa Baumann, Hans Martin Hochdörffer, Vanessa Schmelcher und Maximilian Ingenthron. Foto: Kaufland

47 Lieferanten

Deutschlandweit finden sich bei Kaufland mehr als 25.000 heimische Produkte von etwa 1800 Erzeugern, die maximal 30 Kilometer von der jeweiligen Filiale entfernt sein dürfen. Im Landauer Markt werden etwa 600 Produkte von 47 Lieferanten angeboten. Darunter finden sich unter anderem Spezialitäten der Landauer Kaffeerösterei, Biolandzertifizierte Weine vom Weingut Pfaffmann aus Walsheim, Sekte und Weine vom Weingut Villa Hochdörfer aus Nußdorf sowie vom Weingut Anselmann aus Edesheim, Produkte von Feinkost Weiß & Wellauer aus Billigheim-Ingenheim, Honig aus Klingenmünster oder Flammkuchen vom Profi aus Offenbach.

Alle heimischen Waren in den Regalen sind mit dem Regioherz gekennzeichnet, dass die Aufschrift „Hergestellt in Rheinland-Pfalz“ trägt. So soll die Kundschaft auf den ersten Blick die heimischen Produkte erkennen.

Vom regionalen Bezug verspricht sich Kaufland die Stärkung der heimischen Wertschöpfungskette sowie den Erhalt der regionalen Identität. Regionalität ist für Kaufland ein fester Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie, wie Teresa Baumann, Leitung Regionalität im Einkauf bei der Firmenzentrale, erklärt. Die kurzen Liefer- und Transportwege seien gut für die Umwelt. Außerdem garantierten sie Frische.