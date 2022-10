Jasmin Hantke aus Arzheim soll am Donnerstag bei der offiziellen Eröffnungsfeier des Fests des Federweißen in Landau zur neuen Landauer Weinprinzessin gekürt werden. Das teilten Tourismusdezernent Jochen Silbernagel (FDP) und der Chef des Büros für Tourismus, Bernd Wichmann, am Mittag mit. Die 25-jährige Hantke wird als Jasmin I. für ein Jahr die größte weinbautreibende Kommune Deutschlands repräsentieren.

Die Wahl war mit Spannung erwartet worden, da die Stadt in diesem Jahr zum ersten Mal Menschen jeglichen Geschlechts den Weg zum Amt geöffnet hatte.

