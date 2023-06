Die Landauer Innenstadt wird am Samstag, 17. Juni, wieder zur Spielmeile. Dann gibt es von 11 bis 16 Uhr die 30. Auflage des Kindertags, an dem sich mehr als 70 Vereine, Verbände und Institutionen mit Mitmachaktionen beteiligen.

Die städtischen Jugendförderung (Jufö) organisierte die Veranstaltung und sorgen mit Spielstationen, Mitmachaktionen und Bühnenprogramm dafür, dass Kinder und ihre Familien einen tollen Tag erleben. „Rund 800 Helferinnen und Helfer werden im Einsatz sein – all das ist ehrenamtliches Engagement zum Wohl der Kinder. Was für ein fantastisches Zeichen der Wertschätzung für die Jüngsten in unserer Stadt“, sagt der Jugenddezernent Maximilian Ingenthron, der den Kindertag um 11.30 Uhr auf der Jufö-Bühne am Stiftsplatz offiziell eröffnen wird.

Stadtjugendpfleger Arno Schönhöfer erläutert: „Die Akteure bespielen die Mitmachstände an Ober- und Untertorplatz, die komplette Marktstraße entlang bis zum Thomas-Nast-Platz und in der Ostbahnstraße oder zeigen ihr Können auf den beiden Bühnen auf dem Obertorplatz und dem Stiftsplatz.“ Das Besondere sei, dass die Aktion nicht-kommerziell sei. „Das bedeutet, dass alle Einnahmen, die etwa durch den Verkauf von Kuchen oder Getränken erzielt werden, wieder Kindern zugutekommen.“

Organisatorin Ina Rinck fügt hinzu, dass auch ernstere Themen an diesem Nachmittag angesprochen werden: „So nimmt der Jugendbeirat in diesem Jahr die Kinderrechte in den Blick und lässt sich dabei von einer Gruppe demonstrierender Plüschtiere unterstützen.“

Info

Einen Überblick über das Angebot und alle Stationen und Mitmachaktionen sowie das Bühnenprogramm ist online unter www.jufoelandau.com zu finden. Fragen beantwortet Ina Rinck entweder telefonisch unter 06341 135175 oder per Mail an ina.rinck@landau.de.