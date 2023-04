Die Landauerin Melanie Zilt hat am Mittwoch im Rathaus 1887 Unterschriften zur Unterstützung von Bürgermeister Maximilian Ingenthron bei der Wahl am 2. Mai abgegeben. Die 45-Jährige hatte eine Online-Petition gestartet und Listen ausgelegt, weil sie der Meinung ist, der Sozialdemokrat sollte Bürgermeister bleiben. Der Stadtrat wählt in geheimer Abstimmung am 2. Mai um 17 Uhr im Rathaus in öffentlicher Sitzung. Die Amtszeit Ingenthrons endet im Dezember 2023. Neben Ingenthron kandidieren auch der hauptamtliche Beigeordnete Lukas Hartmann (Grüne) sowie zwei weitere Interessenten. Mittlerweile seien noch mehr Unterschriften eingegangen, sagte Zilt. Sie hat die Listen an die Fraktionen von CDU, FDP, Linke und Pfeffer&Salz weitergegeben. Oberbürgermeister Dominik Geißler, in dessen Vorzimmer Zilt die Listen abgegeben hat, wird sie an Zilt zurückschicken lassen. Er sei nicht der richtige Adressat, stellt er fest. Das seien die Stadtratsfraktionen. „Der Oberbürgermeister ist neutral und überparteilich, er pflegt mit Maximilian Ingenthron und Lukas Hartmann ein gutes, kollegiales Verhältnis. Er lässt sich nicht durch die Übergabe einer Petition für eine Wahl instrumentalisieren, bei der er selbst gar nicht mitwählt“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Geißler habe Zilt vor Kurzem die Möglichkeit eingeräumt, ihr Anliegen vorzutragen.