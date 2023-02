Die Kriminalpolizei Landau hat neue Erkenntnisse zu den illegal in einem Weinberg zwischen Frankweiler und Siebeldingen entsorgten Tanks. Wie Karl Gein vom Umweltkommissariat nach einem Vor-Ort-Termin mitteilt, handelt es sich um drei alte Heizöltanks mit einem Fassungsvermögen von je 1500 Litern. Zwei davon seien ganz, einer zerbrochen. Das Problem: Die Tanks sind zwar leer abgeladen worden, „es ist aber bereits Ölschlamm ins Erdreich eingedrungen“, so Gein. Auf den Behältern seien zahlreiche Datumsangaben und Füllstandsmarkierungen zu sehen. „Ich habe die Hoffnung, dass wir anhand dieses Hinweises den Täter finden können“, sagt Gein. Abgeladen wurden Tanks laut Polizei in der Nacht zu Freitag, 17. Februar, oder bereits vorher. Es handelt sich um eine Straftat, da eine Umweltgefährdung besteht. Dabei sei es unerheblich, ob nun Altölreste ausgelaufen sind oder nicht, wie Gein erklärt. „Alleine die Möglichkeit, dass es passieren könnte, reicht schon aus.“ Die Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land ist von der Polizei über den Fall informiert und wird die Tanks laut Gein schnellstmöglich entfernen und fachgerecht entsorgen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de entgegen.