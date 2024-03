Über 1600 Anschlüsse des Hausnotrufs gibt es laut Deutschem Roten Kreuz (DRK) in Landau und dem Landkreis Südliche Weinstraße. Vor allem ältere Menschen können im Notfall schnell Hilfe rufen.

Wenn ältere Menschen alleine leben, wächst die Sorge der Angehörigen um ihre Sicherheit. Die Seniorinnen und Senioren wollen jedoch ein selbstbestimmtes Leben in vertrauter Umgebung führen. Das DRK versteht seinen Hausnotruf daher als ein kleines Stückchen „Sicherheit am Handgelenk“. Denn mittels eines Alarm-Armbandes kann jederzeit im häuslichen Umfeld oder auf Wunsch sogar unterwegs per Knopfdruck die Hausnotrufzentrale alarmiert werden. „Ein Fehlruf ist nicht schlimm“, betont Manuela Höfer vom DRK Sozialzentrum Landau und SÜW.

Kosten: Knapp 50 Euro im Monat

Denn entgegen häufiger Befürchtungen werde nicht direkt der Rettungsdienst aktiv. Zunächst meldet sich die Hausnotrufzentrale über den Lautsprecher des Notruf-Geräts. Bleibt das erfolglos, versucht sie die Kontaktaufnahme über das Festnetz oder bei Angehörigen. „Oft haben Betroffene den Fernseher zu laut und den Knopf unabsichtlich gedrückt“, weiß Höfer. Ist ein Schlüssel hinterlegt, kann der Hintergrunddienst vor Ort nach dem Rechten sehen – all das sei beim klassischen Hausnotruf durch die Kosten des Komplettpakets von monatlich 47,50 Euro abgedeckt. Bei einer Pflegestufe sei eine gesetzliche Zuzahlung in Höhe von 25,50 Euro möglich.

Info

www.hausnotruf.drk-rlp.de