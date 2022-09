Am Donnerstag ist es in der Auffahrt von der A65 zur K6 zwischen Edenkoben und Venningen zu gleich zwei Unfällen gekommen. Laut Polizei fuhren im ersten Fall ein 46-jähriger Lkw-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Kandel und ein 58-jähriger Autofahrer aus dem Ostalbkreis (Baden-Württemberg) gegen 13.15 Uhr auf der A65 in Richtung Ludwigshafen. Am Stoppschild an der Anschlussstelle Edenkoben habe der Lkw-Fahrer ordnungsgemäß angehalten, sei dann aber aus Unachtsamkeit ein Stück zurückgerollt. Dabei wurde das Auto hinter dem Lastwagen beschädigt.

Im zweiten Fall fuhren ein 59-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim sowie ein 19-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis mit ihren Autos ebenfalls an genannter Anschlussstelle von der A65 ab. Diesmal stoppte der Vorausfahrende seinen Wagen auch ordnungsgemäß am Stoppschild und fuhr anschließend ein wenig weiter in die Einmündung ein, um den eventuellen Querverkehr besser sehen zu können. Hier musste der 59-Jährige verkehrsbedingt nun noch einmal abbremsen. Der 19-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr seinem „Vordermann“ auf. Verletzt wurde keiner.