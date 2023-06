Mit brachialer Gewalt ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in die Gaststätte des Landauer Zoos eingebrochen worden. „Zum Glück ist weder Mensch noch Tier etwas passiert“, werden Zoodezernent Jochen Silbernagel und Zoodirektor Jens-Ove Heckel in einer Mitteilung der Stadt zitiert. Gestohlen worden sei nichts bis auf eine Flasche Wein und zwei Gläser. Der Sachschaden wird auf weit über 1000 Euro geschätzt. Im Dezember 2022 wurde schon einmal in den Zoo eingebrochen, damals entstand im Kassenbereich, am Shop sowie am Restaurant ebenfalls ein Schaden in vierstelliger Höhe. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.