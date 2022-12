Ein erheblicher Sachschaden ist im Landauer Zoo bei einem Einbruch in der Nacht von Sonntag auf Montag entstanden. Die Alarmanlage im Zoo habe um Punkt 2.42 Uhr in der Nacht ausgelöst, teilt die Stadt Landau mit. Hinweise auf den oder die Täter gebe es aktuell nicht. „Zum Glück ist weder Mensch noch Tier etwas passiert, und auch gestohlen wurde nichts. Der entstandene Sachschaden an den Fenstern des Kassenbereichs, des Zooshops und des Zoorestaurants beträgt ersten Einschätzungen zufolge aber weit über tausend Euro“, so Zoodezernent Jochen Silbernagel und und Zoodirektor Jens-Ove Heckel. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.