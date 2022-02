Die Landauer CDU reagiert ablehnend auf den Leerstandsmelder der Grünen und den darauf aufbauenden Vorstoß, in Landau eine Wohnraumschutzsatzung zu erlassen. Diese soll Eigentümer dazu verpflichten, leerstehende Immobilien zu vermieten. Lukas Stingl, Beisitzer im Kreisvorstand, hält schon den Leerstandsmelder auf der Grünen-Internetseite mit Stadtkarte und Fotos vermeintlich leerstehender Gebäude für rechtlich fragwürdig. Es handele sich „in der Regel um personenbezogene Daten, deren Erhebung und Verarbeitung nach dem Bundesdatenschutzgesetz zu beurteilen ist“. Schutzwürdige Interessen der Betroffenen könnten überwiegen. Ihnen müsste wenigstens die Möglichkeit eingeräumt werden, der Veröffentlichung zu widersprechen.

Die Forderung nach einer Zwangsabgabe auf solchen ungenutzten Wohnraum werde den Mietwohnungsmarkt nicht nachhaltig entlasten, glaubt die CDU. Wer freiwillig auf Mieteinnahmen verzichte, werde dafür triftige Gründe haben, vermutet der CDU-Kreisvorsitzende Gerhard Müller und nennt beispielsweise Erbauseinandersetzungen, sich hinziehende Umbaumaßnahmen oder das Freihalten von Wohnraum für Angehörige. Auch wer einmal an Mietnomaden oder Messies geraten sei, verzichte möglicherweise aufs Vermieten.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes stünden in Landau etwa zwei bis 2,5 Prozent der Wohnungen leer, was rund 400 Einheiten entspreche. Die CDU hält es für besser, mit den Eigentümern das Gespräch zu suchen, ohne mit der Bußgeld-Keule zu drohen. Die Christdemokraten halten eine Wohnraumschutzsatzung für ein bürokratisches Monster, bei dem Kosten und Nutzen in keinem vernünftigen Verhältnis stünden.

Zudem entstünden in den nächsten Jahren zahlreiche Wohnungen, beispielsweise im neuen Stadtviertel Südwest oder in den Neubaugebieten der Stadtdörfer, in den Uferschen Höfen, auf dem Gelände der ehemaligen Brotfabrik Hofmeister, dem Kaufhof-Areal oder den Kissel-Höfen. Die verbindliche Quote von 33 Prozent gefördertem Wohnraum bei größeren Bauvorhaben, die Konzeptvergabe von Grundstücken, wonach nicht der Meistbietende, sondern der Investor mit dem besten Konzept den Zuschlag bekommt, trügen auch dazu bei, des Wohnungsmangels Herr zu werden.