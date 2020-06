Anstelle der ehemaligen Hofmeister-Bäckerei soll ein Wasgau-Markt gebaut werden. Oberbürgermeister Thomas Hirsch hat am Freitag bestätigt, dass die Adrienne- und Otmar-Hornbach-Stiftung das Gelände kaufen möchte.

Neben dem Supermarkt sollen auf dem rund 16.000 Quadratmeter großen Areal außerdem 50 Wohnungen entstehen. Die Planung beeinflusst das Vorhaben für ein neues Stadtquartier im Südwesten insofern, als dort ebenfalls ein Lebensmittelhandel vorgesehen war, gegenüber des Hofmeister-Standorts auf der anderen Straßenseite. Der neue Eigentümer möchte recht zügig an die Umsetzung gehen, wie Hirsch sagte.

Mindestens 800 Wohnungen

Der Bauausschuss wird sich am kommenden Dienstag mit den Rahmenbedingungen für das neue Stadtviertel befassen. Das Stadtplanungs- und Architekturbüros Thomas Schüler aus Düsseldorf wird die gemeinsame Planung mit dem Landschaftsplanungsbüro faktorgrün aus Freiburg vorstellen. Sie sieht ein grünes, belebtes Quartier mit einem breiten Mix an Gebäudetypen und Wohnformen vor, das sich insbesondere durch einen einladenden Quartiersplatz im östlichen Bereich und einen großzügigen Grünzug auszeichnet. Auch in Sachen Mobilität bietet das Konzept Innovatives und enthält neben der Planung von Einzelquartiersgaragen, die die Wohnbereiche vom Durchgangsverkehr frei halten, auch eine zentrale Mobilitätsstation, die die Möglichkeit der Unterbringung von Carsharing-Stellplätzen, E-Ladestationen und Leihfahrrädern anbietet. Mindestens 800 Wohnungen sollen in dem 13 Hektar großen Quartier entstehen.

Durch die neue, beidseitige Bebauung der Wollmesheimer Straße soll auch der westliche Stadteingang neu gestaltet werden. Nach den Worten von Bauamtsleiter Christoph Kamplade wird es dort keinen Kreisel geben. Der werde eher für die Anbindung der Wollmesheimer Höhe im Bereich der Berwartsteinstraße diskutiert.

Info

Die öffentliche Sitzung des Bauausschusses beginnt im 17 Uhr in der Festhalle. Dabei geht es auch um die Baulandentwicklung in den Stadtdörfern und um einen Bebauungsplan für die Uferschen Höfe in der Altstadt.