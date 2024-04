Wer sich über Ausbildungsplätze oder Studienangebote informieren möchte, der ist auf der Katapult-Messe genau richtig. Zahlreiche Aussteller, darunter etwa die BASF oder die Stadtklinik Frankenthal, präsentieren sich am Samstag, 4. Mai, im Congress-Forum (CFF).

Es soll wie in den Vorjahren eine Karrieremesse für alle Altersgruppen vom Schüler bis zum erfahrenen Arbeitnehmer sein, wie Katapult-Veranstalter Red Brain Event aus Düsseldorf informiert. In erster Linie richte sich das Angebot aber an Schüler, Studierende oder junge Berufseinsteiger auf der Suche nach Praktika, Ausbildungsplätzen, dualen Studienangeboten, Studiengängen sowie Weiterbildungsmöglichkeiten. „Sie stoßen bei uns auf ein breitgefächertes, branchenübergreifendes Angebot“, erläutert Red-Brain-Event-Geschäftsführer Thorsten Karau.

Um die 25 Anmeldungen von Ausstellern gebe es bereits. Darunter seien der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF, Einzelhandelsriese Aldi, die Stadtklinik und Stadtwerke Frankenthal, die Sparkasse Rhein-Haardt, der Maschinenbauer Howden Turbo GmbH sowie die Ehrmann Wohn- und Einrichtungs GmbH. Bis zu 35 Unternehmen, öffentlich-rechtliche Institutionen, Organisationen, Verbände und Bildungsträger werden ihre Job-, Ausbildungs- und Studienangebote am Ende wohl im CFF vorstellen, schätzt Karau.

Vorträge im Spiegelsaal

Am Stand der BASF etwa erhalten die Messebesucher bei Vertretern und Auszubildenden des Unternehmens Informationen aus erster Hand, wie es in einer Pressemeldung heißt. „Die Katapult-Messe bietet einen guten Rahmen, um mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen“, wird Melanie Geiger, die bei der BASF für das Anwerben von Auszubildenden zuständig ist, in der Mitteilung zitiert. Ab 14 Uhr gibt es im Spiegelsaal des CFF Vorträge von ausstellenden Unternehmen.

„Wir erwarten circa 600 bis 800 Besucher“, sagt Thorsten Karau. Für die Veranstaltung biete das Congress-Forum optimale Bedingungen. Frankenthal sei einer von insgesamt sechs Katapult-Standorten. „Wir konzentrieren uns aktuell auf Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Langfristig soll es die Messe bundesweit geben“, erläutert Karau. Er spricht von einem „multimedialen Recruitingformat“. Schließlich sei das Interesse an Digitalmessen nach der Pandemie wieder abgeebbt. Aussteller bevorzugten den persönlichen Kontakt zu potenziellen Kandidaten.

Termin

Katapult-Messe für Beruf und Bildung am Samstag, 4. Mai, 10 bis 16 Uhr, im Congress-Forum Frankenthal, Stephan-Cosacchi-Platz 5. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos für Besucher und Aussteller gibt es im Netz unter www.katapult-messe.de.