Rhodt. Das Wasser des Leißelgrabens in Rhodt ist verunreinigt worden. Das teilt die VG-Verwaltung Edenkoben mit.

Ein Bürger hatte am Wochenende eine weißliche Verfärbung am Gewässer entdeckt und die Verwaltung kontaktiert. Es wurde eine Wasserprobe genommen. Eine Laboruntersuchung soll nun ergeben, welche Chemikalien im Wasser enthalten sind. Die VG-Verwaltung wird, wie in solchen Fällen üblich ist, Strafanzeige gegen Unbekannt stellen. Darüber hinaus bittet sie die Bürger, die Augen offen zu halten und verdächtige Beobachtungen zu melden. Hinweise nimmt Bernhard Bäcker von der Umweltabteilung unter Telefon 06323 959137 entgegen, ebenso die Polizei unter der Rufnummer 06323 9550.

Vergangenes Jahr waren mehrere Umweltsünden in der VG Edenkoben gemeldet worden. Zuletzt war der Triefenbach verunreinigt worden. Spaziergänger hatten in Venningen einen Schaumteppich entdeckt. Zuvor war bereits am Bachbett des Leiselbachs in Rhodt Kompost abgeladen worden. Das Wasser im Modenbach in Hainfeld und Edesheim war im Frühjahr 2020 ebenfalls verschmutzt.