Am Freitag, 8. März, ist wieder internationaler Frauentag. Der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) Landau nimmt das zum Anlass zum femistischen Kampftag auf den Rathausplatz einzuladen. Ab 17.30 Uhr informiere man im Bündnis mit dem Offenen Antifaschistischen Treff (OAT), dem Offenen Feministischen Treff (Ofemi), dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), dem Frauenzentrum Aradia und den Queerulanten über die Erfolge des Feminismus, die Rolle des Patriarchats sowie Perspektiven zu seiner Überwindung, heißt es in der Ankündigung. „Weil die bisherigen Errungenschaften feministischer Kämpfe nicht nur in Deutschland in Gefahr sind, kämpfen wir Schulter an Schulter mit den Frauenbewegungen weltweit“, schreibt der Asta.