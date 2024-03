Ein 29-Jähriger hat ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Führerschein am Backen, obwohl er einen Führerschein besitzt. Wie das sein kann, berichtet die Polizei. Der Mann sei am Dienstag mit seinem Renault in der Hindenburgstraße in Landau unterwegs gewesen und dort kontrolliert worden. Das Problem: Er zeigte einen albanischen Führerschein vor, der hierzulande nicht gültig ist. „Da der 29-Jährige mittlerweile seit knapp 7 Jahren in Deutschland wohnhaft ist, hätte schon längst eine Umschreibung des Führerscheins erfolgen müssen“, erklärt die Polizei.