Feuerwehrchef Dirk Hargesheimer wird am 14. Mai feierlich verabschiedet. Das teilt die Stadtverwaltung in einer Stellungnahme gegenüber der RHEINPFALZ jetzt mit. Diese hatte in ihrer Berichterstattung den Umgang mit dem Amtsinhaber kritisiert.

Weiterhin betont die Verwaltung, dass die Entscheidung des Stadtrates, den ehrenamtlichen Brand- und Katastrophenschutzinspekteur abzuschaffen und durch einen hauptamtlichen zu ersetzen, keine Entscheidung gegen die Person Dirk Hargesheimer sei. Es sei eine notwendige strukturelle Anpassung. „Die heutigen Anforderungen an den städtischen Brand- und Katastrophenschutz wachsen. Hier sind die Ereignisse im Ahrtal, das immer weiterwachsende Aufgabenspektrum der Feuerwehren, die fortlaufende Spezialisierung und das zunehmende sowie zum Teil komplexere Einsatzgeschehen zu nennen“, heißt es in der Stellungnahme. „Dies kann im Rahmen eines Ehrenamts nach Einschätzung des Beratungsunternehmens, der Fachkreise der Feuerwehr und des aktuellen Amtsinhabers Hargesheimer so nicht mehr geleistet werden.“ Mit dem Ablauf der zweiten, zehn Jahre dauernden Amtszeit richte man die Position nun neu aus.

„Große Wertschätzung“

„Dirk Hargesheimer“, so die Verwaltung weiter, „zeigte in seinen zwei Amtsperioden als BKI außerordentliches Engagement, umfassende Sach- und Fachkompetenz sowie Leidenschaft für den ehrenamtlichen Brand- und Katastrophenschutz. Er konnte viele herausragende Themen angehen und umsetzen. Sowohl in Landau, in der Region als auch darüber hinaus erfährt er große Wertschätzung.“ Es sei nicht richtig, dass die Stadtverwaltung sein Engagement nicht in angemessenem Maße würdige.

Die RHEINPFALZ hatte berichtet, dass das Ehrenamt durch eine einstimmige Entscheidung des Stadtrats bei drei Enthaltungen abgeschafft und durch ein Hauptamt ersetzt wird, dessen Inhaber qua Stelle bei der Stadtverwaltung Stefan Krauch sein wird – ansonsten müsse man ihn degradieren. Die RHEINPFALZ hatte in einem Kommentar kritisiert, dass bei der Entscheidung des Stadtrats und der kurzen Debatte keiner der Beteiligten – von Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) bis zu den Räten – den Namen Dirk Hargesheimer auch nur erwähnt, geschweige denn ihm für 20 Jahre im Amt und 44 Jahre Engagement bei der Feuerwehr gedankt hatte.