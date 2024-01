Ein 59-jähriger Mercedes-Fahrer ist am Dienstag gegen 20.10 Uhr in Bornheim in der Wiesenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte der Mann nicht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, teilt die Polizei mit. Da der 59-Jährige bereits in der Vergangenheit wegen gleich gelagerter Delikte in Erscheinung getreten war, wurde sein Fahrzeug sichergestellt.