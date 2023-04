Nachdem Trainerin Daniela Paul vom TSC Landau zur TSG Palatina Landau gewechselt ist, hat der neue Verein sein Angebot für Menschen mit Freude am Tanzen ausgebaut. Sie biete jetzt wöchentlich Kinder- und Erwachsenentanzen an, Solo oder zusammen mit Partner in der Augustinergasse 1, dritter Stock, teilt die TSG mit.

Es gibt freitags die Kurse Kindertanzen mit Gabi Hauck, Erzieherin und Trainerin C Breitensport Kindertanz (15.30 Uhr bis 16.30 Uhr für Kinder ab vier Jahren), Kinder Latein Einsteiger (16.30 Uhr bis 17.30 Uhr ab sechs Jahren) und Kinder und Jugend Latein Fortgeschrittene (17.30 Uhr bis 18.30 Uhr) mit Daniela Paul. Paul ist ausgebildete Tanzsporttrainerin C- Latein, Wertungsrichterin Latein und Standard und noch immer selbst Aktive in der höchsten deutschen Amateurtanzklasse „S“.

Für Erwachsene gibt es einen Gesellschaftskreis/Hobbykreis für jeden, der Lust auf Walzer, Tango, Cha-Cha-Cha oder Rumba, auf Gemeinschaft und Tanzen unter fachkundiger Anleitung habe (freitags von 18.30 bis 19.30 Uhr mit Daniela Paul). Getanzt würden alle Latein- und Standard Tänze – und ab und an auf Wunsch auch Disco Fox.

Kontakt: Vorsitzende@TSG-Palatina-Landau.de, Telefon 06341 51960, im Netz www.TSG-Palatina-Landau.de.