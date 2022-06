Beim 2:2 gegen RWO Alzey bestritt Kapitän Patrick Weller sein 400. Spiel in der ersten Mannschaft des TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim. Der 39-jährige Innenverteidiger will noch mindestens ein Jahr dranhängen.

2010 kam Weller nach siebeneinhalb Jahren vom Verbandsligisten TB Jahn Zeiskam als Spielertrainer zum TuS Billigheim/Mühlhofen. Präsident Markus Degen erinnert sich: „Es gab viele kritische Stimmen im Umfeld, einen so jungen und unerfahrenen Coach zu holen.“ 2011 stieg die Mannschaft als Meister der A-Klasse Süd in die Bezirksliga auf. Es war das Gründungsjahr der Fortuna, der TuS und der SV Ingenheim gingen zusammen.

Den Betriebsunfall „Abstieg“ 2013 reparierte die Mannschaft mit Weller ein Jahr später mit dem erneuten Titel und der Rückkehr in die Bezirksliga. Aus beruflichen Gründen hörte er als Trainer auf, blieb aber als Spieler. Nächster Höhepunkt war der Aufstieg in die Landesliga 2019.

Der Bellheimer, der mit seiner Frau und der neunjährigen Tochter Paula in Steinweiler wohnt, erinnert sich vor allem gerne an die Heimsiege am Purzelmarkt. Auf dem Platz gilt er als zweikampfstark und kompromisslos.

„Neben einem funkionierenden Umfeld haben wir einen tollen Zusammenhalt. Viele Spieler sind schon lange da, deshalb bin ich nie weg“, so Weller. „Es ist ein Werteverfall. Viele junge Spieler wechseln sofort den Verein, wenn es nicht so läuft, und nehmen den Vereinen die Chance auf eine kontinuierliche Entwicklung.“ Der gelernte Bankkaufmann unterstützt als selbstständiger Finanzberater Ärzte und Apotheker. In seiner Freizeit kocht er gerne heimische Gerichte.