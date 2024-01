Der TTC Herxheim (am 18. Februar, 14 Uhr, Grundschulsporthalle) und der TTC Klingenmünster (10. März, 14 Uhr) richten Tischtennis-Ortsentscheide um die deutschen Mini-Meisterschaften aus. Der Bezirksentscheid Vorderpfalz-Süd (6. April) und der Verbandsentscheid (4. Mai) sind ebenfalls in Herxheim. Teilnehmen dürfen alle Kinder, die am 1. Januar 2011 und später geboren sind. Sie beginnen in den drei Klassen acht Jahre und jünger, neun und zehn Jahre (mit Bundesfinale im Juni in Beratzhausen) und elf, zwölf Jahre. Die Kinder anzumelden, sei nicht erforderlich, erklärte Martin Kern. Der Vorsitzende des TTC Herxheim: Es reiche, eine Stunde vor Turnierbeginn in der Halle zu sein und sich bis um 13.30 Uhr einzutragen. Der Verein informiert ausführlich im Netz unter https://www.ttc-herxheim.de/minis/.