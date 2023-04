Der Tanzsport-Club (TSC) Landau hat einen fast komplett neuen Vorstand gewählt. Michael Marz führt den Verein, Barbara Boos, bisher Beisitzerin, ist seine Stellvertreterin.

Hans-Peter Hertel, Vorsitzender des ASV Landau, begleitete die Versammlung, die erforderlich war, nachdem sich vor einem Jahr Olaf Paul nicht mehr zur Wahl gestellt und sein Nachfolger Tobias Rackebrandt vor Kurzem aufgegeben hatte. Susanne Werner folgt als Kassenwartin auf Roswitha Paulsen, die sich wie der ausscheidende Sportwart Christoph Suchanek mehrere Jahrzehnte für den Club eingesetzt hatte. Boos dankte Paulsen und Suchanek für deren Engagement. Ein Ehrenamt erfordere Zeit und Kraft, Ausdauer und Verlässlichkeit, aber auch Partner, die das Verständnis dafür haben. Sportwart ist Roland Werner, Schriftführer Claus Zeng, Jugendwartin Julia-Maria Scherer.

Der neue Vorstand habe viel vor und neue Ideen, so biete der TSC Landau gleich nach Ostern neue Trainingsmöglichkeiten, teilte Boos mit und nannte Hip Hop (neue Gruppe für Kids mittwochs, 16 bis 17 Uhr, mit Trainer Joe Stefan), Latein-Turniergruppe (offenes Training für alle Turnier- und Altersklassen montags von 18 bis 19 Uhr mit der mehrfachen Latein-Landesmeisterin Natascha Magdalinova) und Solo-Tanz (ab Mittwoch, 17. April, mit Landesmeisterin Elea Schulz).

Am 4. November will der neue Vorstand das Landauer Top-Paar William Lauth und Julia Scherer bei der deutschen Meisterschaft Hauptgruppe S Standard in Pinneberg unterstützen.