Mit seinem Hallenturnier eröffnet der Reit- und Fahrverein Zeiskam seine Turniersaison. 547 Nennungen sind für zwölf Prüfungen vom Springreiterwettbewerb bis zum M-Springen mit Stechen eingegangen.

Beginn ist am Samstag und am Sonntag um 8.30 Uhr. Im M-Springen (Sonntag, 16.30 Uhr) wollen 45 Teilnehmer um den Sieg kämpfen, sechs vom Ausrichter: Michael Hoffmann, Nicole Lacher und Helena Müller mit je einem Pferd, Britt und Mikka Roth sowie Samantha Theis (unser Bild) mit je zwei Pferden. Marco Müller vom RC Billigheim geht es ebenfalls mit zwei Pferden an. Vom RC Eichenhof Herxheim ist Sarina Straub dabei. Bei gutem Wetter werden die Wettbewerbe auf den Außenplätzen ausgetragen. Am Samstag um 21 Uhr ist Partyzeit.