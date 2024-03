Mit souveränen Erfolgen behauptete in der Fußball-A-Klasse das Führungsduo seine Positionen als Spitzenreiter (TSV Landau) und Verfolger (SV Erlenbach). Der Rangdritte FV Neuburg wird nach dem Remis gegen Herxheim II seine Hoffnungen auf den Relegationsplatz wohl begraben müssen. Am Mittwoch (19.30 Uhr) erwartet der Rangzweite Erlenbach die SG Freckenfeld/Winden.

FVP Maximiliansau – SV Erlenbach 1:4. Zu Beginn hatten die Gastgeber vor 100 Zuschauern die Möglichkeit zur Führung. Doch Marcel Weigel und Metin Cagaty, die allein auf den gegnerischen Keeper Sam Keller zuliefen, vertändelten. Die Strafe folgte auf dem Fuß: Das 0:1 und 0:2 erzielte Mircea-Olivin Vacaru (22./33.). 0:3 stand es nach einem Distanzschuss von Kirt Shpúza (79.). Cristian Cenusu sorgte für das 0:4. (90.). Der Ehrentreffer zum 1:4 war Sache von Justin Koch nach Vorlage von Arlind Rrahmani (90.+2). Patrick Tolbert und Ioannis Vacirtzis ließen beim FVP in der zweiten Hälfte hundertprozentige Chancen ungenutzt. Lukasz Stasiek quittierte eine Zeitstrafe (85. FVP).

FV Neuburg – SV Viktoria Herxheim II 1:1. 80 Zuschauer sahen eine ausgeglichene Partie mit einem gerechten Ergebnis. Timo Dupljanin brachte die Herxheimer in der 11. Minute in Führung. Den Ausgleich erzielte Felix Wunderlich (44., Handelfmeter).

SV Minfeld – TSG Jockgrim II 5:2. Hochverdienter Sieg für die Minfelder vor 80 Zuschauern gegen das Schlusslicht. TSG-Keeper Philipp Freise verhinderte mehrfach, dass die Schlappe für sein Team höher ausfiel. Die Torfolge: 1:0 Marvin Schöttinger (7.), 2:0 Yannik Berdel (25., Kopfball nach Freistoß), 3:0/4:0 Julian Müller (45., Vorarbeit Timo Laubscher und 52.), 4:1 Dominik Barbe (56.), 5:1 Berdel (72., FE, gefoult worden war Julian Müller), 5:2 Lenny Herges (83).

SG Freckenfeld/Winden – VfB Hochstadt 2:3. Aufgrund der zweiten Hälfte, mit einem Chancenplus für die Hochstadter, ging das Ergebnis in Ordnung. Die Tore vor 120 Zuschauern: 0:1 Marcel Schulz (41., aus 20 Metern), 0:2 Patrick Göltz (49. Eigentor), 1:2 Göltz (67., aus elf Metern), 1:3 Jannik Weber (80., Abstauber), 2:3 Manuel Simon (86., Freistoß).

SG Klingenmünster – TuS Frankweiler 4:0. Das war eine eindeutige Sache für den Rangdritten, mit einer gehörigen Portion an Spielwitz und Einsatzwillen. Schon zur Halbzeit waren die Fronten geklärt. Die Torfolge vor 80 Zuschauern: 1:0 Marc Vossler (18.), 2:0/3:0 Uwe Kubiak (21./28., Schuss aus 22 Metern), 4:0 Felix Moch (47.).

SVO Rheinzabern – TSV Landau 0:2. Der Tabellenführer präsentierte sich vor 120 Zuschauern in der ersten Hälfte als klar bessere Mannschaft, die Führung hätte höher ausfallen müssen. Max Sprick brachte die Landauer in der 23. Minute in Führung. Nahezu mit dem Halbzeitpfiff erzielte Xhevat Shaqiri das 0:2. Nach der Halbzeit hatte der SVR die Chance zum Anschlusstor. Doch Nikolaus Fischer verschoss einen Handelfmeter.

TuS Wollmesheim – FC Phönix Bellheim 2:2. Vor 80 Zuschauern entwickelte sich ein umkämpftes Match, das mit einem verdienten Remis endete. Zweimal lag Wollmesheim vorne. Yannick Schneider erzielte das 1:0 in der 11. und das 2:0 in der 16. Minute. Der Anschlusstreffer zum 2:1 ging auf das Konto von Pascal Gaschott (27., FE). Mit dem 2:2 rettete Adil Bougrine dem FC einen Punkt (83.). Es gab zwei Zeitstrafen: In der 44. Minute für Abdullah Dogan (TuS), in der 76. traf es Yassin El Yahyaoui (FC).

TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim II - FC Bavaria Wörth 3:4. Die Tore vor 100 Zuschauern: 1:0 Jonas Pilz (6.), 1:1 Antonio Jukic (15.), 1:2 Mykyta Khadzhynov (20.), 2:2 Jan Wendel (37.), 2:3 Fabian Eger (45.), 2:4 Khadzhyvov (49.), 3:4 Nicklas Hau (75.).