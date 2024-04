Jeden Sonntag gelingen Fußballspielern irgendwo drei Tore in einem Spiel. Das Außergewöhnliche am Hattrick von Benjamin Jäger: Der 34-Jährige hatte fast neun Jahre kein Spiel mehr bestritten.

Er hatte nach drei Kreuzbandrissen und mehreren Operationen aufgehört. Beim 4:0-Sieg der SpVgg Oberhausen/Barbelroth in der B-Klasse gegen die SG Birkenhördt traf er in 20 Minuten dreimal. Der zweifache Familienvater trainiert seit einem Jahr einmal in der Woche mit.

Die sportliche Blütezeit der „Vereinigten“ liegt lange zurück. Die beiden Dörfer haben zusammen gerade mal 1100 Einwohner. Die Zeiten werden schwieriger. Im Sportpark an der Bahnlinie Winden - Bad Bergzabern haben sie schon immer zusammengehalten, wenn es drauf ankam. „Die verschworene Gemeinschaft und das familiäre Miteinander im Verein bedeuten mir sehr viel“, so Jäger. Der Versicherungsberater einer Genossenschaftsbank will wegen seiner Verletzungshistorie nicht jeden Sonntag auf dem Platz stehen. Ohne ihn verlor der Tabellenvorletzte das nächste Spiel mit 2:6.