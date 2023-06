Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Slowenin Tina Sutej und die Finnin Wilma Murto, die an diesem Mittwochabend beim Stabhochsprung-Finale der Leichtathletik-Europameisterschaften in München um Medaillen springen, sind zwei von sechs Starterinne beim Meeting am Dienstag in Jockgrim.

Murto halte immer noch den U20-Weltrekord, sagt Meeting-Chef Gunther Hellmann über die 25-Jährige. Bei ihrem Sprung 2016 in Zweibrücken über 4,71 Meter seien Jockgrimer dabei gewesen.