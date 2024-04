Der Merzalber Rat hat den Bebauungsplan für zwei Wohngebäude, die anstelle der Jugendherberge in der Tannenstraße entstehen sollen, abgesegnet. Dabei spielten Eidechsen eine große Rolle.

Bereits im Sommer 2023 wurde festgestellt, dass auf den Grundstücken Eidechsen vorkommen, erläuterte Planerin Hanna Leidecker vom Kaiserslauterer Planungsbüro WVE in der Ratssitzung am Mittwoch. Eine Kartierung ist zwischenzeitlich in enger Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises erfolgt. Die schmunzelnden Gesichter einiger Ratsmitglieder wandelten sich, als die Planerin kurzerhand feststellte: „Ich weise darauf hin, dass es sich bei Nichteinhaltung von Vorgaben um Straftaten handelt“. Die Planung der Gebäude übernimmt ein anderes Ingenieurbüro, darauf wies Leidecker ebenfalls hin.

Eidechsen werden versetzt

Zwei 14 und elf Meter hohe Einfamilienhäuser, versehen mit einem Pulk- oder Flachdach, auf dem eine Begrünung vorgenommen oder Photovoltaik installiert werden kann, möchte der Eigentümer auf der Fläche der Jugendherberge errichten. Während der Bauphase muss einiges getan werden für die dort lebenden Eidechsen, die unter besonderem Schutz stehen. Dazu gehört, dass während der Bauarbeiten ein engmaschiger Eidechsenzaun aufgestellt werden muss. Die Eidechsen werden zunächst eingefangen und auf nahegelegene Stein- und Totholzflächen auf dem Grundstück versetzt. „Sie mögen Wärme auf Steinmauern und im Totholz“, erklärte Leidecker. Nach Ende der Baumaßnahme kann die Umzäunung entfernt werden und die Eidechsen können wieder am bisherigen Standort ihr Dasein ungestört von Baumaßnahmen fristen. Ein entsprechender Vertrag regelt die Details.

Die ehemalige Jugendherberge, ein stattliches Sandsteingebäude, befindet sich auf einem rund 16.000 Quadratmeter großen Areal. Zwei Unternehmen aus dem Landkreis sind die Eigentümer.