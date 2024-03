Ortsbürgermeister Andreas Weizel hat seine Wahlunterlagen bereits eingereicht: Er möchte sich eine weitere Amtszeit um die Belange Winterbachs kümmern. Der Rat wird in jedem Fall schrumpfen.

Seine erneute Kandidatur hat Weizel bei der Ratssitzung am Mittwochabend bekanntgegeben. In Winterbach gibt es traditionell eine Mehrheitswahl – die habe sich in der Vergangenheit bewährt, befand Weizel. Er besprach mit dem Gemeinderat, eine weitere Zusammenkunft zu planen, um eine Liste mit Personen aufzustellen, die sich bereiterklären, tatsächlich im Rat aktiv zu werden. Dadurch sei für die Dorfbewohner gewährleistet, dass ihre Stimme die erwünschte Bedeutung hat. Diese Auflistung soll als Flyer an alle Haushalte verteilt werden.

Die Ratsmitglieder Gunter Schneider, Volker Müller, Simone Süs, Steffen Süs, Christoph Schwarz, Sandra Petri, Dirk Veit, Philipp Klein, Benjamin Witzik und Jörg Klein wollen auch im neu gewählten Rat Verantwortung übernehmen – allerdings wird es nicht für alle einen Platz geben. Zum Stichtag für die Kommunalwahl war die Einwohnerzahl in Winterbach unter 500 gesunken, sodass im nächsten Gemeinderat nur noch acht statt der bisher zwölf Mitglieder vertreten sein werden. Dies löste im Gremium Unverständnis und Verärgerung aus, da im neu beschlossenen Haushalt eine Einwohnerzahl von 521 Personen zum 31. Dezember 2023 angegeben wird.

Der erste Beigeordnete der Ortsgemeinde, Hans Schneble, gab bekannt, dass er nicht mehr zur Wahl antreten wird. Aus Altersgründen wolle er sein Ehrenamt beenden, obwohl es ihm immer Freude bereitet habe. Als Helfer und Unterstützer werde er jedoch weiterhin zur Verfügung stehen. Andreas Weizel ist bisher der einzige Bewerber für eine Direktwahl des Ortsbürgermeisters.