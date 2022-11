Der Landkreis Südwestpfalz und die Verbandsgemeinde Dahn Felsenland wollen kooperieren und die Biomasseanlage des Landkreises Südwestpfalz im Dahner Schulzentrum mit dem Fernwärmenetz der VG verbinden. Über das Netz werden unter anderem Senioren- und Altenheim in Dahn mit Wärme versorgt.

„Wir haben das in Arbeitsgruppen intensiv geprüft, wie diese beiden Netze zusammengebracht werden könnten“, sagte Landrätin Susanne Ganster im Kreisausschuss, der grünes Licht gab, um mit der VG eine entsprechende Vereinbarung zu erarbeiten. Hintergrund ist die Energiekrise, verbunden mit dem Bemühen, Versorgungssicherheit herzustellen.

Im Schulzentrum hat der Kreis eine Biomasseanlage installiert, „die weitgehend autark läuft“, so die Landrätin. Durch ein Notstromaggregat ist sie gegen zeitweilige Stromausfälle gesichert. In Zeiten des Spitzenbedarfs an Wärme, wird die Anlage durch eine Gasheizung unterstützt. Um die Versorgungssicherheit zu erhöhen, könnten das Wärmenetz des Kreises in der Schule und das Netz der VG verbunden werden. Im Notfall könne dann die Schule über das Fernwärmenetz mitversorgt werden oder im umgekehrten Notfall könnte Wärme, die im Schulzentrum produziert wird, genutzt werden, um in den Senioreneinrichtungen die Wärmeversorgung sicherzustellen.