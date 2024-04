Die VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau wird den Geldautomaten im Dahner Edeka-SBK-Markt nicht mehr in Betrieb nehmen. Das teilte die Bank jetzt mit.

Die VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau habe nach intensiven Gesprächen mit der SBK-Selbstbedienungskauf GmbH & Co. KG beschlossen, den Geldautomaten im EDEKA-Kissel-SBK-Markt in Dahn nicht mehr in Betrieb zu nehmen und abzubauen, teilte das Kreditinstitut jetzt mit. Die Bank und der Nahversorger reagieren mit dieser Entscheidung auf zahlreiche Geldautomaten-Sprengungen in den vergangenen Monaten in der Südwestpfalz. Zuletzt sprengten Kriminelle einen Geldautomaten der VR-Bank Südwestpfalz in Contwig. Ende Dezember wurde bei einer Sprengung die Geschäftsstelle der VR-Bank SÜW-Wasgau in Bundenthal so schwer beschädigt, dass sie abgerissen werden muss.

„Wir haben uns intensiv mit der Frage beschäftigt, an welchen Standorten die Geldautomaten aufgrund einer hohen Gefährdungslage für Anwohnerinnen und Anwohner sowie möglicher immenser wirtschaftlicher Schäden im Fallen von Anschlägen ausgelagert oder abgebaut werden sollten“, berichtete Marco Kern, Vorstandsvorsitzender der VR Bank. Tobias Zuleg, Geschäftsführer der Kissel GmbH, begrüßt die Entscheidung: „Eine Geldautomaten-Sprengung stellt nicht nur eine große Gefahr für Leib und Leben unserer Mitarbeitenden und Kunden, sondern auch für unsere Gebäude dar. Der Markt in Dahn müsste im Falle einer Sprengung Tage oder Wochen lang geschlossen bleiben, was zu einer massiven Beeinträchtigung der Nahversorgung führen würde.“

Die Bargeldversorgung der VR-Bank-Kunden in Dahn wird künftig über die nur 800 Meter entfernte personenbesetzte Geschäftsstelle in der Pestalozzistraße sichergestellt. Dort befinden sich Automaten, an denen Kunden täglich von 6 bis 23 Uhr Ein- und Auszahlungen tätigen sowie den Kontostand abfragen können.