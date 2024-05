Einblicke in die Entstehungsgeschichte und die architektonischen Besonderheiten der Kirche St. Dreifaltigkeit am Rathausplatz gibt es bei einer Führung des Altertumsvereins am Freitag, 3. Mai, 10 Uhr. Musikalischer Höhepunkt ist das Orgelspiel zum Abschluss.

Die Teilnehmer werden laut Pressemitteilung über die Anfänge der katholischen Kirche in Frankenthal informiert – von der Gründung des Augustiner Chorherrenstifts über die Reformationszeit und die Wiederansiedlung der Katholiken bis zum Baubeginn von St. Dreifaltigkeit im Jahr 1709. Anhand von Bildern erhalten die Besucher einen Einblick in die Baugeschichte des Gotteshauses, außerdem gibt es Erläuterungen und Anekdoten zu den Heiligenfiguren und Altären. Treffpunkt für die rund 90-minütige Führung ist um 10 Uhr am Haupteingang der Kirche.

Weil es nur eine begrenzte Teilnehmerzahl gibt, ist eine Anmeldung unter www.frankenthal.de/stadtführungen oder per E-Mail an stadtfuehrung@frankenthaler-altertumsverein.de erforderlich. Die Besichtigung ist kostenlos, um eine Spende für den Verein wird gebeten. Eine Broschüre mit allen Führungsterminen des Altertumsvereins ist am Infoschalter im Rathaus erhältlich oder kann unter www.frankenthal.de/stadtfuehrungen heruntergeladen werden.