Mit Gegenkandidaten kennt sich Daniela Stauch aus. 2019 musste sie drei Wahlgänge absolvieren, um schließlich per Los erste Beigeordnete von Rieschweiler-Mühlbach zu werden. Drei Durchgänge waren am Dienstagabend in der Saalstadter Festhalle nicht notwendig, um zur neuen Vorsitzenden des SPD-Gemeindeverbandes Thaleischweiler-Wallhalben gewählt zu werden. Einen weiteren Kandidaten gab es aber trotzdem.

Auf den Stimmzetteln standen bereits zwei Namen: Daniela Stauch und Patrick Sema. Ja, nein, Enthaltung lauteten die Alternativen hinter beiden Namen, die wohl als Wahlzettel für die Wahl