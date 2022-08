Felix Leidecker (CDU) oder Jochen Werle (SPD)? Die Frage, welcher der beiden Kandidaten ab 1. Januar 2023 die Nachfolge von Verbandsbürgermeister Lothar Weber (SPD) antreten wird, beantworten die Bürger in der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben am 11. September. Ab Dienstag, 16. August, können die wahlberechtigten Bürger online einen Wahlschein per Briefzustellung beantragen, um die Briefwahlunterlagen zu bekommen.

Gegen Ende der Woche sollen die Wahlbenachrichtigungen verschickt werden, sagte der geschäftsführende Beamte der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben, Frank Riedinger. Die komfortabelste Art, den Wahlschein und die Briefwahlunterlagen zu bekommen, „ist die Online-Beantragung“, weist er auf diese frühzeitig zur Verfügung stehende Möglichkeit hin. Das kann bequem von zu Hause aus erledigt werden. Ab Dienstag wird das Portal auf der Startseite der Verbandsgemeinde freigeschaltet.

Nur ein Wahltermin

Da es nur zwei Bewerber um das Amt des Bürgermeisters gibt, steht bereits fest, dass die Bürger nur einmal an die Wahlurne gebeten werden, um zu entscheiden, wer ab Januar acht Jahre lang im Chefsessel in der Verbandsgemeindeverwaltung sitzt. Die beiden Kandidaten, Felix Leidecker (37 Jahre) und Jochen Werle (48 Jahre) sind bereits seit Wochen fleißig in puncto Wahlkampf in den acht Orten in der Verbandsgemeinde unterwegs.

Ein direktes Bild von beiden Kandidaten können sich Interessierte am 25. August im Bürgerhaus Schuhfabrik in Waldfischbach-Burgalben machen, die Menschen und ihre Ziele für die Verbandsgemeinde besser kennenlernen. Die RHEINPFALZ veranstaltet an diesem Tag eine Podiumsdiskussion. Die beiden Kandidaten werden sich ab 19 Uhr den Fragen von RHEINPFALZ-Redaktionsleiter Andreas Ganter stellen.