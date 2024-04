Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

380 Zuschauer verfolgten am Freitag in der Zweibrücker Festhalle die Komödie „Aufguss“, die sich überwiegend als Bademantel-Dialog darstellte, in dem ein Missverständnis das nächste jagte. Aus dem Fernsehen bekannte Gesichter waren zu sehen.

Zum Glück waren die beiden Buddha-Figuren in der Kulisse des Wellnessbereichs eines Luxushotels nur aus Kunstmaterial und keine echten Menschen. Wären sie es gewesen, wären