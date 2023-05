Eine Invasion tuckernder Traktoren erwartet die Sickingerhöhgemeinde Saalstadt an diesem Wochenende. Betagte Zugmaschinen stehen im Mittelpunkt beim Oldtimer-Bulldogtreffen rund um die Festhalle.

Bereits am Samstag ab 12 Uhr gibt es ein Treffen der Oldtimerfreunde mit ihren Gästen in der Festhalle inklusive Gedankenaustausch und „Fachsimpelei“. Die Schlepperausstellung wird am Sonntag um 10 Uhr auf dem Vorplatz eröffnet, und gegen 14 Uhr bewegt sich ein Korso der teilnehmenden, teilweise liebevoll restaurierten Traktoren durch die Gemeinde.

Als besondere Attraktion wird um die Mittagszeit ein fahrbares Sägewerk in Betrieb genommen. Zahlreiche Gruppen von befreundeten Schlepper- und Oldtimerfreunden haben bereits ihre Teilnahme angekündigt, wie Vorsitzender Alfons Schnur bestätigt. Groß ist auch die Nachfrage nach Stellplätzen für Wohnwagen, worin weitangereiste Teilnehmer zwei Tage in Saalstadt verbringen.