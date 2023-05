Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer ist dafür verantwortlich, dass die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land zwei Millionen Euro bei der Bremer Pleite-Bank Greensill anlegte? Nach der Sitzung des Verbandsgemeinderates am Donnerstag in der Ruppertshalle in Ruppertsweiler läuft es auf zwei Verantwortliche hinaus.

Die Katze ist aus dem Sack: Der Kassenleiter der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land ist für die zinslose Anlage von zwei Millionen Euro bei der Greensill-Bank verantwortlich. „Er hat ohne Rücksprache