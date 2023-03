Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im kommenden Jahr ist es 750 Jahre her, dass die Gemeinde Heltersberg erstmals urkundlich erwähnt wurde. Das Jubiläum soll gefeiert werden. In Zeiten einer Pandemie ist die Planung der Feierlichkeiten eine schwierige Sache. „Es ist gerade ziemlich kompliziert“, sagt Bürgermeister Ralf Mohrhardt (SPD). Alles was geplant wird, „ist im Moment mit einem großen Unsicherheitsfaktor versehen.“

Das zeigt sich auch mit Blick auf das Lindenparkfest, das Anfang August gefeiert wird. In der vergangenen Ratssitzung wies Mohrhardt darauf hin, dass das Fest 2021 ausfallen könnte.