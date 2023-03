Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



101 Schüler, die an einem Schultag 1332 Kilometer und auf diese Weise 7777 Euro Spendengeld erlaufen, „das verdient Respekt“, waren sich Rebecca Schöfer, Stufenleiterin an der Integrierten Gesamtschule in Thaleischweiler-Fröschen (IGS) und die stellvertretende Schulleiterin Sabine Merdian einig. Sportliches und soziales Engagement zu kombinieren, ist gute Tradition an der IGS. Für die Schüler war es dieses Mal aber ein ganz besonderer Spendenlauf.

Von Andrea Daum

Traditionell schnüren die Schüler der sechsten Klassenstufe im September – bei meist tollem Laufwetter – die Schuhe. Und dann heißt es,