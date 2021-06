Die Verbandsgemeinde Rodalben hat als Spende zwei Schwimmsauger bekommen – ebenso wie die anderen fünf Verbandsgemeinden im Landkreis (wir berichteten). Das teilte Verbandsbürgermeister Wolfgang Denzer am Wochenende mit. Die Versicherungskammer Bayern hat insgesamt 150 Geräte für pfälzische Feuerwehren gespendet. Die Schwimmsauger sollen in heißen, trockenen Sommern dafür sorgen, dass die Wehren Löschwasser aus Gewässern pumpen können, auch wenn der Wasserstand extrem niedrig ist. Eine Wasserhöhe von fünf Zentimetern soll schon ausreichen, damit die Geräte arbeiten können. Normalerweise wären nach Auskunft der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben 30 Zentimeter nötig, um Wasser zu pumpen. Die Schwimmsauger der VG Rodalben sind laut Denzer für die Löscheinheiten in Münchweiler und Leimen gedacht.