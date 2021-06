Fünf Verbandsgemeinden in der Südwestpfalz haben jeweils zwei Schwimmsauger für die Feuerwehr bekommen. Die Geräte sollen dafür sorgen, dass das Löschwasser im heißen Sommer nicht ausgeht.

Burkardt Roger, Wehrführer in Höhmühlbach, hat die Geräte Ende Mai in Bad Dürkheim abgeholt. Es sind Spenden der Versicherungskammer Bayern, eines Partners des Landesfeuerwehrverbandes, der lokale Wehren regelmäßig mit Sachspenden bedenkt, wie die Verbandsgemeindeverwaltung Thaleischweiler-Wallhalben mitteilte. Hintergrund der Schwimmsauger-Spende seien die heißen und trockenen Sommer der vergangenen Jahre, die zu Wald- und Flächenbränden führten und mancherorts das Löschwasser knapp werden ließen. „Der Wasserstand war in vielen Bächen so niedrig, dass mit herkömmlichen Mitteln der Feuerwehr kein Löschwasser mehr entnommen werden konnte“, berichtete die Verbandsgemeinde. Da nicht überall Hydranten vorhanden sind, wird das Löschwasser oft aus Bächen oder Teichen gepumpt.

Die Versicherungskammer Bayern stellte den pfälzischen Feuerwehren insgesamt 150 Schwimmsauger im Gesamtwert von 75.000 Euro zur Verfügung. Mithilfe der neuen Geräte könne die Feuerwehr Löschwasser künftig auch bei niedrigem Wasserstand aus Gewässern pumpen: Fünf Zentimeter Wasserhöhe reichen aus. Zuvor seien 30 Zentimeter nötig gewesen. Der Schwimmsauger sei „eine einfache, aber geniale Erfindung. Zudem ist das Absaugen von Wasser bei Überschwemmungen möglich“, so die VG.

Gewässerboden wird geschont

Da das Wasser an der Oberfläche entnommen wird, werde zudem der Gewässerboden geschont. Der sieben Kilogramm schwere Schwimmsauger besteht aus einem 60 Zentimeter langen Polyethylen-Körper und wird anstelle eines herkömmlichen Saugkorbs aus Metall am Saugschlauch angebracht. Der Schlauch wird an der Pumpe des Feuerwehrfahrzeuges angeschlossen.

Je zwei Schwimmsauger bekamen die Freiwilligen Feuerwehren der Verbandsgemeinden Pirmasens-Land, Thaleischweiler-Wallhalben, Dahner Felsenland, Hauenstein und Waldfischbach-Burgalben. Der Vorteil für die Versicherungskammer, zu deren Kunden auch Kommunen gehören: Wenn die Feuerwehr besser in der Lage ist, Schäden an Gebäuden und Umwelt zu verhindern, wirke sich das positiv auf die Bilanz aus, so die Verbandsgemeinde.