An der ehemaligen Regionalen Schule in Wallhalben, die derzeit vom Sickingen-Gymnasium Landstuhl genutzt wird, müssen in den Innenräumen Deckenplatten getauscht werden. Diese sind feucht. Durch den Austausch der betroffenen Deckenplatten soll vermieden werden, dass sich Schimmelpilz bildet.

Um zu verhindern, dass sich Schimmelpilz bildet, „werden wir die betroffenen Deckenplatten so schnell wie möglich austauschen“, erläuterte der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben, Michael Schmitt, der fürs Thema Bauen zuständig ist. Betroffen ist der alte Gebäudeteil mit dem Foyer. Der neuere Anbau ist ebenso wenig betroffen wie die Sporthalle, die bereits ein neueres Dach hat.

In Folge der aufgetretenen Probleme in den Innenräumen sei das Dach genauer angeschaut worden, erläuterte Schmitt. Es wurde begangen, dabei seien Schäden am Dach festgestellt worden. Das flache Dach besteht aus Bitumenmasse, auf der Kieselsteine liegen. Da das Dach immer wieder betreten wurde, wurden diese Steine in den Sommermonaten, wenn es heiß und der Bitumen weicher wurde, in den Bitumen reingedrückt. Dabei entstanden Schäden wie Risse. Auch in Betonelementen im äußeren Bereich wurden Schäden festgestellt. Das erfordere weitere Untersuchungen, um festzustellen, wie groß die Schäden sind und wie sich das beheben lässt, sagte Schmitt. Werde ein solches Dach saniert, dann schreibe die neue Gesetzgebung auch vor, dass die Dämmung verbessert oder hergestellt werden muss.

Vorsicht mit großen Investitionen

Bevor man aber solche großen Maßnahmen angehe, sei es wichtig, zu wissen, wie das Gebäude künftig genutzt wird und was für die künftige Nutzung erforderlich sei, sagte Schmitt. Es ergebe keinen Sinn, in etwas zu investieren, das möglicherweise in zwei Jahren wieder entfernt werden müsse, weil es andere Planungen gibt. Deshalb jetzt ein Tausch der Platten, um in den Innenräumen wieder ordnungsgemäße Zustände herzustellen. Eine dauerhafte Lösung sei das nicht, da durch die Schäden am Dach weiter Feuchtigkeit eindringt, die dazu beitragen wird, dass die Platten im Laufe der nächsten Jahre wieder feucht werden.

Die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben hatte das Schulgebäude im Sommer 2023 vom Landkreis Südwestpfalz zurückübertragen bekommen. Derzeit ist es an den Landkreis Kaiserslautern vermietet, der dort die Oberstufe des Sickingen-Gymnasiums Landstuhl untergebracht hat, bis die Sanierung der Schule in Landstuhl abgeschlossen ist.

Unklarheit über künftige Nutzung des Gebäudes

Was anschließend mit dem Schulgebäude in Wallhalben passiert, ist noch nicht entschieden. Es gibt Pläne, dass die Grundschule Wallhalben in das Gebäude umzieht, und dadurch in der aktuellen Grundschule Räume frei werden, die künftig für den Kindergarten in Wallhalben genutzt werden. Möglicherweise braucht die Verbandsgemeinde das Schulgebäude aber selbst auch wieder als Ausweichschule. Denn in den nächsten Jahren werden die Grundschulen in Thaleischweiler-Fröschen und Rieschweiler-Mühlbach zu Großbaustellen werden.