Schult die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land die Schüler aus Groß- und Kleinsteinhausen nicht mehr in Bottenbach (VG Pirmasens-Land) ein, sondern in Hornbach, ist der Fortbestand der Bottenbacher Grundschule gefährdet. Um das zu verhindern, hat der Gemeinderat Bottenbach am Donnerstag in einer Resolution einstimmig gefordert, die Zweckvereinbarung der VG Zweibrücken-Land mit der VG Pirmasens-Land als Schulträgerin zu erhalten.

Derzeit besuchen 62 Schüler die Bottenbacher Grundschule. Davon sind 32 aus der VG Zweibrücken-Land. Das fußt auf einer Zweckvereinbarung aus dem Jahr 2009. Eine Petition